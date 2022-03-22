Сменил номер — открепи от карты!

В дежурную часть полиции Верхневилюйского района обратилась местная жительница, которая сообщила, что с её банковского счета похищены 23 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний мужчина.

Выяснилось, что он, купив новую сим-карту, получил смс-уведомление о зачислении денежных средств на счёт банковской карты, привязанной к абонентскому номеру. Ранее потерпевшая сменила свой номер, но не открепила его от услуги «мобильный банк». Воспользовавшись «мобильным банком», подозреваемый перевел 23 000 рублей, которые впоследствии обналичил. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Обращаем внимание, что номер мобильного телефона нередко используется для получения доступа к различным услугам. Потеря сим-карты и несвоевременная её блокировка зачастую может обернуться серьезными последствиями. У злоумышленников появляется возможность получить доступ не только к вашим счетам, но и к другой персональной информации, которую они могут использовать в корыстных целях. Чтобы избежать трудностей, при смене номера необходимо «отвязать» его от всех услуг, а также отключить «мобильный банк». В случае утери, нужно заблокировать сим-карту.