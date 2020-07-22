Смена «Я познаю Россию» откроет лагерь «Энергетик»

С 1 августа по 21 августа 2020 года Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» планирует открытие смены «Я познаю Россию» на площадке ДЗСОЛ «Энергетик» (при наступлении 3 этапа снятия ограничений из-за COVID-19).

Для участия приглашаются учащиеся школ г.Якутска в возрасте от 6,6 до 17 лет включительно.

Место проведения: ДЗСОЛ «Энергетик» Покровский тракт 16 км. 3/1.

Смена приурочена к Году патриотизма в Республике Саха (Якутия), направлена на формирование ценностного отношения детей и подростков к Родине, актуализации активной гражданской позиции посредством организации разнообразной деятельности в условиях отдыха и оздоровления детей.

Программа включает разные творческие и спортивные конкурсы, спартакиады, интеллектуальные турниры, дискотеки, огоньки с вожатыми и мастер-классы. Также ребята будут проходить тропу здоровья – теренкур, участвовать в эстафете здоровья, повышать тем самым свой интерес к здоровому образу жизни и спорту.

По итогам участия в программе у каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу единомышленников, повысит социальную активность ребенка, даст уверенность в своих силах и талантах.

Стоимость орг. взноса: 7 434 руб.

Заявки подаются электронно на сайте Центра

Ссылка для записи https://forms.gle/K8eHBf3NU8qS6dWA6

Перечень документов: https://sosnovybor-ykt.ru/perechen-dokumentov-po-gz/

Телефон для справок 8(924)868-70-11 (Отдел реализации путевок).

*Возможны изменения даты смены.