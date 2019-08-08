Смена профориентационной направленности «Я –инженер» ждет детей в Центре «Сосновый бор»

С 9 по 29 августа 2019 года в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» начнет работу смена профориентационной направленности «Я –инженер». Основной целью смены является формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде, популяризация инженерно-технических специальностей.

За время смены состоится конкурс по проектной деятельности. Дети будут разрабатывать командные обучающие проекты под руководством педагогов. Главная цель проектной деятельности – научить ребят работать в команде, креативно мыслить, находить нужную информацию, уметь в каждом члене команды ценить специалиста.

Победители конкурса по проектной деятельности будут награждены путевками во Всероссийский детский центр «Океан», а финалистов Дальневосточного конкурса «Я –инженер» ждут ценные призы от члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Президента Фонда развития гражданского общества «Точка опоры» Вячеслава Анатольевича Штырова.

Также программа смены включает психологические тренинги, встречу с интересными людьми, экскурсии в ведущие организации Якутии, участие в различных творческих, спортивных, оздоровительных и развлекательных мероприятиях.

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