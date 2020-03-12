«Сосновый бор» собрал участников IV Игр детей Арктики

11 марта в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» состоялись торжественные открытия сразу двух смен: «Дети Арктики» и «Экофест» с общим охватом более 150 детей.

Смена «Дети Арктики» собрала в этом году участников четвертых республиканских соревнований народов Севера «Игры детей Арктики», школьников из шести районов республики, где проживают коренные малочисленные народы Севера (Анабарский национальный район, Нерюнгринский район, Оленекский эвенкийский национальный район, Томпонский район, Эвено-Бытантайский национальный район, Кобяйский район).

Ребята будут соревноваться по таким национальным видам спорта Севера, как эвенкийский футбол, бег на широких лыжах, удержание ноори, метание аркана, северная борьба и прыжки через нарты.

Кроме соревнований, школьники будут участвовать по традиции в широкой оздоровительной и образовательной программе Центра «Сосновый бор»: их ждут спецкурсы по долганскому, эвенкийскому, эвенскому, юкагирскому языкам, занятия по дополнительному образованию, полноценное здоровое питание, встречи с интересными людьми, вечерние мероприятия и многое другое.

Торжественное открытие состоялось на базе этнографического комплекса «Чочур Муран», благодаря поддержке Германа Арбугаева, владельца этнографического комплекса «Чочур Муран», директора турфирмы «Арктик тревел».

При входе на территорию комплекса группа ассоциации эвенов провела обряд очищения, окуривая каждого пришедшего дымом и благословляя его. После чего начался парад судейской коллегии и участников соревнований.

Главным судьей республиканских соревнований народов Севера «Игры детей Арктики» выступит Анатолий Сыромятников, мастер спорта Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), чемпион Российской Федерации и неоднократный чемпион Pеспублики Саха (Якутия), экс-рекордсмен республики по прыжкам через нарты.

В торжественном открытии игр от имени организаторов соревнований выступил заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) Михаил Погодаев, который отметил важность поддержки самобытной культуры малочисленных народов Севера. Также он добавил, что «Игры детей Арктики» являются уникальным и увлекательным состязанием.

«В 2014 году в рамках VI съезда коренных малочисленных народов РС(Я) впервые были проведены республиканские соревнования «Игры Детей Арктики», инициированные Оленекской средней школой. С тех пор каждые два года в Якутске проходят соревнования по национальным видам спорта народов Севера», — сказал он.

«Раньше мы смену «Дети Арктики» проводили в августе, когда смена совпадала с Днем коренных малочисленных народов мира, но теперь смена проводится в начале весны, когда на улице еще властвует северный ветер, как в отдаленных районах Якутии.