Смелая якутянка показала, как одевается на зимнюю прогулку

Зима началась в ЯкутииСимпатичная девушка выставила в ТикТок видео процесса одевания на зимнюю прогулку. Ролик взволновал наших подписчиков: «До -35 сойдет, а дальше уже холодно будет», «Почему такая тонкая , короткая куртка?», «Тонко оделась!». Женщины отнеслись по-матерински внимательно, некоторые даже требуют надеть ватные штаны. Совершенно обыденная и больная для якутян тема, сколько и чего необходимо, чтобы не замерзнуть в суровые морозы.