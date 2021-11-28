28.11.2021
11:11
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Желток

Смелая якутянка показала, как одевается на зимнюю прогулку

Зима началась в ЯкутииСимпатичная девушка выставила в ТикТок видео процесса одевания на зимнюю прогулку. Ролик взволновал наших подписчиков: «До -35 сойдет, а дальше уже холодно будет», «Почему такая тонкая , короткая куртка?», «Тонко оделась!». Женщины отнеслись по-матерински внимательно, некоторые даже требуют надеть ватные штаны. Совершенно обыденная и больная для якутян тема, сколько и чего необходимо, чтобы не замерзнуть в суровые морозы.

Фото: скриншот: https://www.instagram.com/p/CWyIb6Yom0O/
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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