Смех и слезы, или причем тут директор театра и Шекспир

А вы что подумали? Конечно, новый директор! На той неделе в театре оперы и балета публике был представлен «Директор театра» — новая постановка комической оперы В.А. Моцарта, премьера. Кто не успел посмотреть летом, получили эту возможность 9 октября. Стараниями молодого оперного режиссера Светланы ШАДРИНОЙ, выпускницы ГИТИСа, получился оперный скетч на тему: а что там, за кулисами?

А там…кресло директора примерил на себя бас Егор КОЛОДЕЗНИКОВ. Вокруг него, усилием хлопотливого продюсера (Григорий ПЕТРОВ), для участия в гастролях (все почему то подумали про Париж, хотя на самом деле…) на прослушивание-кастинг сбежались певицы разного калибра – от сверкающей примадонны (Альбина БОРИСОВА) до суетливой дамы, которая в перерывах между пением предлагала разный ширпотреб (Анна ДЬЯЧКОВСКАЯ).

Прямо на сцене состоялась словесная (точнее музыкальная) дуэль между примадонной и начинающей «звездой», которой надоело махать шваброй в зале (Екатерина ЗАХАРОВА)! Зрители от души посмеялись над попытками певиц «соблазнить» своим пением и директора и продюсера. А их было, кроме примадонны и певицы со шваброй, одиннадцать, и большинство – сопрано! В сценическую игру был вовлечен и симфонический оркестр театра с их импровизационными разговорными репликами. Даже дирижер Николай ПИКУТСКИЙ стал одним из персонажей спектакля (Дирижер оркестра — у Моцарта его не было), который… Ой, не будем выдавать всех секретов…

В конце концов, после серии комических ситуаций, победила любовь к ее величеству Опере!

Вы спросите, а при чем здесь Шекспир? В пятницу, следом за оперой, был показан непревзойденный шедевр гениев (не усомнимся поставить их всех в один ряд!) – драматурга Шекспира, композитора ПРОКОФЬЕВА и хореографа ГРИГОРОВИЧА — балет «Ромео и Джульетта».

Спектаклю в этом году исполнилось ровно 15 лет и 3 с небольшим месяца с того дня, как он был поставлен на сцене театра оперы и балета в Якутске, во время III МСИ «Дети Азии». Напомню – первые исполнители главных партий, отобранные Юрием Николаевичем лично: Екатерина ТАЙШИНА (Джульетта), Илья КУЗНЕЦОВ (Ромео), Петр СИДОРОВ (Тибальд), Дмитрий ДМИТРИЕВ (Меркуцио). Дирижер Владимир РЫЛОВ. Якутский спектакль с восхищением принимали в гастролях театра в Улан-Баторе, столице Монголии, на востоке и западе страны – в Хабаровске и Калининграде.

В спектакле, после небольшого перерыва, вновь вышла на сцену Юлия МЯРИНА (Джульетта), в паре с премьером балета Сарыалом АФАНАСЬЕВЫМ (Ромео). Глядя на его героя, бесстрашного, открытого и романтичного, понимаешь, за что могла полюбить Ромео отважная девушка с большим сердцем — в исполнении Юлии Мяриной.

В партии непримиримого врага Ромео, Тибальда, выступил ведущий солист театра Леонид ПОПОВ, в партии неунывающего весельчака Меркуцио – Павел НЕОБУТОВ, дирижер Николай Пикутский. Возможно, увидев балерину в этой партии-роли, оценив ее женственное обаяние и эмоциональную артистичность, режиссерская группа Т. ЭВЕРСТОВОЙ предложила Юлии исполнение главной роли десятиклассницы Тани в фильме «Замыкание». В этом году кинокартина участвует в фестивальных показах, а в следующем году выйдет на широкий прокат.

Между тем, еще одна профессиональная видеокамера от «Сахамедиа» запечатлела бессмертные образы Ромео и Джульетты во время этого спектакля, в рамках федерального проекта «Якутия бескрайняя».