Служители православной, мусульманской и традиционной якутской религий — в учреждениях УФСИН

В преддверии Дня народного единства в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона проводится Неделя межрелигиозного диалога. Цель данной акции – разъяснение осужденным основ традиционных для России религий и воспитание толерантного отношения к представителям различных вероисповеданий.

Под руководством помощника начальника территориального органа по организации работы с верующими иеромонаха Макария (Золотавина) для лиц, содержащихся в следственном изоляторе и исправительных колониях, будет организован комплекс мероприятий, направленных на предупреждение межэтнической и межконфессиональной напряженности, профилактику проявления экстремизма, а также активизацию деятельности по взаимодействию с традиционными для России религиозными объединениями в области проведения совместных гуманитарных проектов.

В эти дни в рамках Недели межрелигиозного диалога представитель Якутской Епархии Русской Православной Церкви — заместитель руководителя Епархиального отдела по тюремному служению иерей Евгений Куценко, а также советник муфтия Духовного управления мусульман Республики Саха (Якутия) Нурудин Нурудинов и руководитель централизованной религиозной организации Аар Айыы Республики Саха (Якутия) Тамара Тимофеева посещают подведомственные УФСИН учреждения. Они проводят духовно-нравственные беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, рассказывают об основах традиционных для России религий и важности толерантного отношения к проведению религиозных обрядов и церемоний представителями различных вероисповеданий. В ходе проведенных ими лекций, а также просмотра кинофильмов и телепередач, осужденные смогут пополнить свои знания о религии.

В православных храмах, молитвенных комнатах, мечети, домах Арчы будут организованы религиозные обряды, в которых примут участие все желающие.

Отметим, что по итогам проведения Недели межрелигиозного диалога будет определено лучшее исправительное учреждение.