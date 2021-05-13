Служилого в «Прогулке по Якутску 18-го века» озвучил Иван Мишагин

15 мая в 15.00 ч. в Якутском музее им. Ем. Ярославского состоится презентация необычного аудиогида по городу Якутску – «Прогулка со служилым. Аудиогид по Якутску XVII-XVIII вв».

Используя свой смартфон и специальное приложение izi.travel каждый желающий сможет прогуляться по улицам Якутска XVIII века и послушать истории очевидца тех далеких лет и комментарии музейного специалиста. Это стало возможно, благодаря специально разработанному специалистами Якутского музея аудиогиду с элементами театрализации.

«Если история Якутска XIX-XX вв. более-менее известна современным горожанам, благодаря все еще сохранившимся то здесь, то там отдельным историческим зданиям, то от города XVII-XVIII века сегодня ничего не осталось, и эта часть городской истории практически не известна сегодняшним жителям. А ведь это почти двести лет истории города. Именно рассказать жителям и гостям нашего города о буднях и облике Якутска XVII-XVIII вв. призван наш аудиогид. Мы решили не вести рассказ от лица исключительно только музейных специалистов, но сделать аудиогид частично театрализованным. Это не совсем обычный формат для аудиогидов, который поможет слушателям более полно погрузиться в атмосферу старинного Якутска», — говорит Сергей Слепцов, сотрудник музея, автор проекта.

В проекте принял участие артист Государственного академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина Иван Николаевич Мишагин, который мастерски озвучил вымышленного персонажа, типичного жителя Якутска XVIII века, служилого человека Якутского острога Андрея Новгородова. Этот проводник сопроводит каждого слушателя по едва оформившимся в XVIII веке улочкам Якутска и покажет главные городские достопримечательности того далекого времени. Рассказ якутского служилого человека дополняет комментарий нашего современника, музейного специалиста, который поможет слушателю сориентироваться на современных улицах, заметно отличающихся теперь от улиц XVII-XVIII вв. и даст исторический комментарий к маршруту.

Чтобы запустить аудиогид, надо всего лишь прийти на территорию Якутского музея им. Ем. Ярославского с заранее скачанным приложением izi.trаvel, найти и запустить аудиогид «Прогулка со служилым. Аудиогид по Якутску XVII-XVIII вв.»

Якутск в XVIII веке

Прогулка по старинному Якутску начинается на территории Якутского музея им. Ем. Ярославского и займет около 1,5 часов. За это время слушатель прогуляется из конца в конец исторической территории Якутска XVIII века, от Якутского музея по проспекту Ленина до Залога, прослушает около часа аудиозаписей и познакомиться с малоизвестной историей раннего Якутска.