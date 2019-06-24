Служебная овчарка Вульф раскрыла преступление в Якутске

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница с сообщением о краже имущества из строящегося дачного дома, расположенного по Хатынг-Юряхскому шоссе. Во время двухдневного отсутствия хозяев неизвестные проникли в дом через незапертое окно и похитили оттуда электрическую пилу, два шуруповерта, поливной насос, а также 50 метров электропровода и другие ручные инструменты для работы по дереву и строительства.

Выехавшая следственно-оперативная группа, тщательно осмотрев место происшествия, обнаружила возле окна следы обуви, оставленные подозреваемыми. Злоумышленники натоптали возле дома, пока выносили чужое имущество через окно. Полицейский-кинолог пустила по следам четвероногого напарника – служебную овчарку по кличке Вульф. Взяв след, собака уверенно пошла по краю высохшего озера. Пройдя около 500 метров через частный сектор, Вульф вывел полицейских к строительному вагончику, где и были задержаны трое несовершеннолетних подозреваемых. В ходе осмотра помещения часть похищенных вещей была обнаружена и изъята, остальное подозреваемые успели сбыть.

Собранные по данному факту материалы переданы в СУ СК России по Республике Саха (Якутия) для дальнейшего расследования.

Отметим, что это первый выход на службу и первое раскрытие восточно-европейской овчарки Вульф после курсов повышения квалификации по направлению применения служебных собак, проходивших на базе Дальневосточного юридического института внутренних дел Российской Федерации в г. Владивосток.