Службы Пенсионного фонда будут работать в майские праздники

По поручению Минтруда России клиентские службы Пенсионного фонда продолжат работать в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.

С 1 по 3 мая клиентские службы Отделения ведут прием по оформлению новой выплаты – пособия для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет с 09:00 до 17:00, с 7 по 10 мая клиентские службы работают с 09:00 до 18:00.

Отмечаем, что в крупных городах республики – Якутске, Мирном, Нерюнгри и в Алдане приемы будут осуществляться только по предварительной записи. Записаться на прием можно на сайте ПФР, также сопровождать работу клиентских офисов будут операторы контакт-центра по номеру 8-800-600-0298. Они окажут семьям информационную поддержку по вопросам оформления пособия и проведут необходимые консультации.

Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

Отметим, в России постепенно выстраивается целостная система поддержки малообеспеченных семей с детьми. Действуют выплаты для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, выплаты на детей до 3 лет, детей от 3 до 8 лет. Теперь такую помощь смогут получать и семьи, в которых растут дети от 8 до 17 лет.