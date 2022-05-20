Службой спасения развернуты спасательные посты

В целях проведения мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья, Службой спасения РС(Я) организованы спасательные посты.

Группы спасателей отслеживают уровни воды, следят за прохождением ледохода, в случае необходимости будут оказывать помощь населению.

Спасатели дежурят у с. Табага, п. Кангалассы, в микрорайоне Даркылах г. Якутска, проводят информационно-разъяснительную, профилактическую работу с населением.

Ледоход на реке Лене проходит по территории Олекминского и Хангаласского районов. Наблюдаются подвижки льда у Табагинского мыса. В ближайшие сутки ожидается вскрытие реки на участке Табага – Якутск – Кангалассы ГО «Город Якутск».

Служба спасения республики напоминает о соблюдении правил безопасного поведения в период прохождения ледохода, воздержитесь от выхода на лед, не допускайте детских игр на льду. Охотники, помните: категорически запрещается пользоваться маломерными судами в период ледохода, до официального открытия навигации, не выезжайте на пойменные острова, ведь во время ледохода ситуация может измениться в считанные минуты, резкий подъем уровня воды может отрезать путь к спасению.