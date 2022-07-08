«Служба здоровья» — новый логотип и бренд поликлиник

Медицинские организации первичного звена здравоохранения начнут работать под единым брендом «Служба здоровья». Для логотипа взяты традиционные в медицине цвета – синий и белый. На нем нанесена надпись «Служба здоровья», символ сердца и улыбки.

Модернизация первичного звена здравоохранения в России началась в январе 2021 года и запланирована на пять лет. Задача модернизации глобальная — улучшить качество первичной медицинской помощи. По программе модернизации строят и ремонтируют объекты здравоохранения, медучреждения получают новое оборудование и автомобили и так далее. Важной частью модернизации станет и новый бренд.

Благодаря программе модернизации в 2021 году в Якутии, впервые за долгие годы, началось строительство медицинских учреждений сразу в пяти районах Якутии. Среди них — первая очередь больничного комплекса в Вилюйске, поликлиника в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса, больничный комплекс с поликлиникой в Усть-Майе Усть-Майского улуса, а также больничные комплексы в с. Хонуу Момского района и в с. Чурапча Чурапчинского улуса.

При этом модернизация первичного звена предполагает не только обновление зданий и оборудования, но и внедрение бережливых технологий, а значит, создание среды комфортности в поликлиниках для детей и взрослых.

«Строительство поликлиник, амбулаторий и ФАПов сделает еще проще возможность для якутян попасть к своему участковому врачу. А значит, повысит шансы сохранить здоровье. Но главное, что благодаря этому расширятся возможности профилактики», — сказала министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.