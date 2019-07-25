Служба заказа такси «Максим» оштрафована в Якутске на полмиллиона

Решение об этом приняла административная комиссия Якутска под руководством Феликса АНТОНОВА, стало известно SakhaLife.
Служба заказа такси «Максим» оштрафована на 500 000 рублей за расклейку рекламной информации в несанкционированных местах в городе Якутске.
Пример «Максима» — другим наука. Надо полагать, такие меры позволят навести порядок в Якутске, где для рекламных объявлений отведены специальные места. А нарушение правил карается большими штрафами для юрлиц.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU