Служба заказа такси «Максим» оштрафована в Якутске на полмиллиона

Решение об этом приняла административная комиссия Якутска под руководством Феликса АНТОНОВА, стало известно SakhaLife. Служба заказа такси «Максим» оштрафована на 500 000 рублей за расклейку рекламной информации в несанкционированных местах в городе Якутске. Пример «Максима» — другим наука. Надо полагать, такие меры позволят навести порядок в Якутске, где для рекламных объявлений отведены специальные места. А нарушение правил карается большими штрафами для юрлиц. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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