Служба спасения Якутии: заблаговременно регистрируйте туристические группы

Служба спасения Республики Саха (Якутия) напоминает туристам и туристским группам, планирующим прохождение маршрута на территории Якутии по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, о необходимости заблаговременной регистрации маршрута и состава группы в ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)». Информировать спасателей необходимо не позднее, чем за десять рабочих дней до начала маршрута.

За указанные 10 дней Службой спасения РС (Я) даются рекомендации по оптимальному и безаварийному прохождению маршрута, рассчитываются запасные варианты прохождения заявленного маршрута экспедиции, принимается решение о целесообразности совершения маршрута.

Процедура регистрации максимально упрощена для удобства граждан. Проинформировать спасателей о своем маршруте путешественники могут в Службе спасения Республики Саха (Якутия), направив на адрес электронной почты: kcc-caxa@yandex.ru или воспользовавшись специальной формой «Регистрация туристских групп» на официальном сайте МЧС России mchs.gov.ru

Сведения о планируемом походе также можно подать почтовым отправлением или лично, обратившись в ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)». При этом обязательно необходимо указать адрес, контактный телефон, название турфирмы, фамилию, имя, отчество руководителя туристской группы (гида-проводника), список участников мероприятия, информацию о маршруте, сроки начала и окончания мероприятия, а также маршрут с указанием начального, конечного и промежуточных пунктов.

При получении сигнала бедствия спасатели организуют поисково-спасательные работы. В случае, если какое-либо происшествие произойдет с туристом или группой, не зарегистрировавшими свой маршрут, будет потеряно время на то, чтобы выяснить, куда именно отправились туристы. Потратьте немного личного времени, чтобы обезопасить себя и сохранить спокойствие ваших близких!

Служба спасения Республики Саха (Якутия) настоятельно рекомендует туристам серьезно подходить к подготовке прохождения маршрута, заранее продумать экипировку, учитывать физические возможности участников группы, техническую составляющую, в установленные законом сроки отправлять сообщение-заявку определенной формы в ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)».

Контактная информация для регистрации туристских групп: адрес электронной почты: kcc-caxa@yandex.ru , г. Якутск, ул. Дзержинского, 12/1, телефон: (4112) 34-13-34, отдел профилактики ЧС и безопасности туристской деятельности ГБУ РС (Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)».