Служба спасения Якутии: водители отказались от эвакуации
Как сообщалось ранее 24 декабря на пульт дежурного ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение от ЕДДС МР «Кобяйский улус (район)» РС(Я) по системе 112 поступила информация о том, что, из с. Себян-Кюеля в с. Сегян-Кюель выехала колонна из 12 грузовых автомашин. Застрявшие находятся 27-30 км от с. Сегян-Кюель, глубина снегового покрова 1,5 метра не могут проехать, горючее кончается и продукты тоже. Связи нет.
Решением КЧС Республики Саха (Якутия) было принято решение о поднятии вертолета «Полярных авиалиний». 25 декабря в 8.30 утра оперативная группа спасателей ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» под руководством Сергея Кривошапкина вылетела к месту происшествия для доставки топлива и продуктов, в случае необходимости эвакуации людей.
В 10.30 местного времени на автозимнике была обнаружена колонна автомобилей. Большая часть машин заморожена ввиду отсутствия топлива. Как передал Сергей Кривошапкин, люди 11 человек мужчины, расположились в одном автомобиле с кунгом оборудованным дровяной печкой, с жалобами на здоровье никто не обращался. Спасатели передали водителям топливо и продукты питания (сухие пайки ИРП). От эвакуации водители отказались.
» На данный момент на трассе осталось несколько сломанных автомобилей, за ними вернутся после открытия автозимника, остальные после заправки возвращаются обратно в Себян-Кюель. Продуктами людей обеспечили, ситуация находится под контролем правительства Республики Саха (Якутия)»- сообщил председатель Госкомитета безопасности жизнедеятельности Дмитрий Лепчиков.
Служба спасения РС(Я) обращается к главам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) обеспечить постоянный контроль за организацией безопасности дорожного движения, погодных условий и состояния автомобильных дорог (Автозимников). Ежесуточно организовать информирование население района о изменениях погодных условий и состояния автодорог.
В связи с сильными морозами убедительно просим воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости. Водители и другие участники дорожного движения! Будьте предельно внимательны и осторожны в условиях ограниченной видимости из-за тумана.
Не проезжайте мимо попавших в беду, окажите посильную помощь.
+7 (999) 174-67-82