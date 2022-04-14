Служба спасения Якутии отрабатывает все сценарии прохождения ледохода

Сегодня, 14 апреля, проведена трехсторонняя встреча с представителями АО «АК Полярные авиалинии» и ООО «БВК Удача-Плюс». На встрече в числе прочих обсуждены вопросы подготовки к весеннему половодью и алгоритму действий проведения взрывных работ.



«Прохождение ледохода по рекам республики имеет непредсказуемый характер. Есть затороопасные участки, есть участки реки, на которых ситуация прохождения ледохода изменяется в зависимости от текущих погодных условий. Сегодня обсуждались всевозможные сценарии прохождение ледохода по территории республики, мы постарались предусмотреть любые непредсказуемые ситуации прохождения ледохода, чтобы быть готовым к правильному реагированию, предупреждению и ликвидации последствий ЧС. В таких вопросах не должно быть мелочей и простых решений, все вопросы заранее обсуждаются и планируется оптимальное решение на поставленные задачи. Чтобы, когда возникнет такая ситуация, не терять время на обсуждение» — сообщил первый заместитель начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Василий Тарский.