Служба спасения Якутии на юбилейном Ысыахе

В минувшую субботу в местности Кумахтаах Якутска прошел совместный Ысыах Госкомобеспечения РС(Я), Службы спасения РС(Я) и ГПС РС(Я), посвященный 100-летию ЯАССР.

Торжественную церемонию приветственной речью открыл первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.

После обряда благословения алгыс, по многовековой национальной традиции, был проведен специальный ритуал по установке и освящению юбилейного сэргэ.

Спасатели, пожарные, работники и ветераны награждены юбилейными знаками, благодарственными письмами и почетными грамотами.

Музыкальные и танцевальные номера были подготовлены талантливыми работниками Службы спасения РС(Я), Госкомобеспечения РС(Я) и ГПС РС(Я).

Коллективы организаций активно участвовали в конкурсах: на лучшее оформление тусулгэ, кулинарном «Сандалы», конкурсе национальной одежды «Саха талба танаhа».

В спортивных состязаниях по многоборью весь призовой подиум заняли молодые спасатели Службы спасения РС(Я): на первом месте Станислав Дьячковский, спасатель аэромобильного ПСП, на втором – Джон Ан, спасатель РАОСН, и завершает тройку победителей Ким Сокорутов, спасатель РАОСН. В соревнованиях по борьбе хапсагай в весовой категории до 75 кг также абсолютным победителем является спасатель Станислав Дьячковский.

Флешмоб, посвященный 100-летию ЯАССР объединил людей, ежедневно занимающихся спасением жизней, обеспечением безопасности жителей нашей республики.