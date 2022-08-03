03.08.2022
17:31
71

Экология

Служба спасения Якутии локализовала розлив нефтепродуктов

В Службу спасения РС (Я) поступило заявление о розливе нефтепродуктов в акватории реки Лены у Якутска.

Специалисты отдела ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов (ЛАРН) Службы спасения РС (Я), прибыв к месту, зафиксировали наличие радужной пленки на поверхности воды у катера, выставили боновые заграждения, распылили сорбент, необходимый для последующего сбора загрязнений, подсланевых вод – вод, образующихся в машинных отделениях судов от конденсации паров и утечек масел, топлива из силовых установок судов.

Розлив нефтепродуктов локализован.

Сбор зоны загрязнения будет произведен после завершения процесса абсорбции.   

Фото: Пресс-службы ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх