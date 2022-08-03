Служба спасения Якутии локализовала розлив нефтепродуктов

В Службу спасения РС (Я) поступило заявление о розливе нефтепродуктов в акватории реки Лены у Якутска. Специалисты отдела ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов (ЛАРН) Службы спасения РС (Я), прибыв к месту, зафиксировали наличие радужной пленки на поверхности воды у катера, выставили боновые заграждения, распылили сорбент, необходимый для последующего сбора загрязнений, подсланевых вод – вод, образующихся в машинных отделениях судов от конденсации паров и утечек масел, топлива из силовых установок судов. Розлив нефтепродуктов локализован. Сбор зоны загрязнения будет произведен после завершения процесса абсорбции.

Фото: Пресс-службы ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

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