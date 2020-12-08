Служба спасения теперь и в Нюрбе

В Нюрбинском районе открыто подразделение Службы спасения Якутии.

На протяжении пяти лет Нюрбинский поисково-спасательный отряд входил в состав Вилюйского поисково-спасательного отряда, опыт прошедших лет и анализ проведения поисково-спасательных работ доказали необходимость создания отдельного подразделения с базированием в городе Нюрбе. Так вчера состоялось торжественное открытие Нюрбинского подразделения Службы спасения Республики Саха (Якутия). Решение о создании отдельного подразделения было принято Правительством Якутии в текущем году, при поддержке Государственного комитета по безопасности жизнедеятельности населения РС (Я).

– Спасатели Нюрбинского отряда за годы работы зарекомендовали себя как профессионалы своего дела. Летом наши нюрбинские коллеги получили новый аварийно-спасательный автомобиль «УАЗ», на днях — гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Личный состав регулярно совершенствует свою профессиональную подготовку. Нюрбинский поисково-спасательный отряд стоит на защите Нюрбинского, Оленекского и Сунтарского районов, он оснащен всем необходимым для выполнения и решения оперативных задач, – сообщил Василий Тарскийпервый заместитель начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС (Я)».

В рамках торжественного октрытия нового подразделения глава муниципального образования «Нюрбинский район» Алексей Иннокентьев подарил спасателям денежный сертификат на приобретение квадроцикла и вручил начальнику поисково-спасательного отряда Афанасию Ноеву почетный знак муниципального района «Нюрбинский район» «За вклад в социально-экономическое развитие Нюрбинского района». Кроме того спасателям Нюрбинского ПСО были вручены почетные грамоты, подарки и благодарственные письма.

В завершении мероприятия спасатели продемонстрировали навыки по деблокированию пострадавшего при дорожно-транспортном происшествии.