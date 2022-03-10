Служба спасения: регистрируйте туристические группы!

Служба спасения РС(Я) рекомендует: регистрируйте туристические группы.

Наступают тёплые весенние и летние дни, а вместе с ними и сезон отпусков, которые туристы стараются планировать заранее. Выбирая в том числе и туристические маршруты нашей республики, чтоб насладится красотами неповторимой Якутской природой. Но к сожалению, многие из них бывают не совсем подготовленными для условий республики.

Для успешного прохождения маршрута настоятельно рекомендуем каждому туристу (организаторам поездок) зарегистрироваться в Службе спасения Республики Саха (Якутия), чтобы в дальнейшем путешествие туриста или туристской группы проходило в безопасности. Это позволит осуществлять контроль над прохождением туристами маршрута с отслеживанием контрольных сроков и временем возвращения групп, а при происшествиях – эффективно проводить поисково-спасательные работы.

Информировать спасателей необходимо не позднее, чем за десять рабочих дней до начала маршрута. За указанные 10 дней Службой спасения РС(Я) даются рекомендации по оптимальному и безаварийному прохождению маршрута, рассчитываются запасные варианты прохождения заявленного маршрута экспедиции, принимается решение о целесообразности совершения маршрута.

Процедура регистрации максимально упрощена для удобства граждан. В Якутии проинформировать спасателей о своем маршруте путешественники могут в Службе спасения РС(Я), направив на адрес электронной почты: kcc-caxa@yandex.ru или воспользовавшись специальной формой «Регистрация туристских групп» на официальном сайте Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) 14.mchs.gov.ru

Сведения о планируемом походе также можно подать почтовым отправлением или лично, обратившись в Службу спасения. При этом обязательно необходимо указать адрес, контактный телефон, название турфирмы, ФИО руководителя туристской группы (гида-проводника), список участников, информацию о маршруте, сроки начала и окончания мероприятия, а также маршрут с указанием начального, конечного и промежуточных пунктов.

Служба спасения Республики Саха (Якутия) настоятельно рекомендует туристам серьезно подходить к подготовке прохождения маршрута, заранее продумать экипировку, учитывать физические возможности участников группы, техническую составляющую, в установленные законом сроки отправлять сообщение-заявку определенной формы в ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС(Я)», и, по возможности, воздерживаться от путешествий в одиночку на территории Якутии в зимний период, характеризующийся особо низкими температурами.

Контактная информация для регистрации туристических групп в Республике Саха (Якутия): адрес электронной почты: kcc-caxa@yandex.ru

— г. Якутск, ул. Дзержинского, 12/1, телефон: (4112) 34-13-34, отдел профилактики ЧС и безопасности туристской деятельности ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)»

— г. Нерюнгри, Нерюнгринский поисково-спасательный отряд, телефон: 8 (41147) 4-18-91

— г.Томмот, Алданский поисково-спасательный отряд, телефон: 8 (41145) 4-41-01

— с. Верхневилюйск, Вилюйский поисково-спасательный отряд, телефон: 8 (41133) 4-15-01

— г. Нюрба, Нюрбинский поисково-спасательный отряд, телефон: 8 (41134) 2-20-26

— г. Ленск, Ленский поисково-спасательный отряд, телефон: 8 (4113) 72-51-11

— г. Среднеколымск, Колымский поисково-спасательный отряд: 8 (41156) 4-18-37