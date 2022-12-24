Служба спасения оказывает адресную помощь ветеранам и семьям мобилизованных

В преддверии праздника нового года, Служба спасения Якутии навестила своих дорогих ветеранов и семьи мобилизованных для передачи им подарков в виде настоящих «Кобяйских карасей». Свежую рыбу привезли на днях, специально для ветеранов, семей мобилизованных и поощрения коллектива.

Сотрудники службы и семьи мобилизованных выразили огромную благодарность и глубокую признательность за их труд в создании и укреплении службы спасения в республике, людям, посвятившим себя делу обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ветераны вспоминали о создании Службы спасения в Якутии, какие это были не простые времена и благодарили, что не забывают о них.

«Такие акции в Службе спасении Якутии проходят на регулярной основе и руководство учреждения уделяет ветеранам большое внимание. К сожалению, с каждым годом их становится всё меньше и тем ценнее эти встречи.» — сообщил первый заместитель начальника «Службы спасении Якутии» Василий Тарский.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС (Я): (4112) 45-90-19.