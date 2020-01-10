Служба общественного питания ,,Тыгын Дархан’’ соболезнует…

Государственное унитарное предприятие Республики Саха (Якутия) ,,Служба общественного питания ,,Тыгын Дархан’’ выражает глубокое соболезнование начальнику фотослужбы ЯСИА Марии Сергеевне ВАСИЛЬЕВОЙ по поводу кончины на 89-м году жизни любимой матери, отличника народного просвещения РФ, ветерана тыла и педагогического труда, почетного гражданина Борогонского наслега Усть-Алданского улуса

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