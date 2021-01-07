07.01.2021
18:36
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Происшествия

Служба медицины катастроф Якутии сообщает

Пациенты, в том числе с новой коронавирусной инфекцией, доставлены в Якутск из Ленского, Усть-Майского, Нюрбинского, Сунтарского и Оленекского районов. 

«За период с 1 по 6 января в Республиканский центр медицины катастроф поступило 41 санзадание. Из них на 7 января выполнено 37 заданий, еще четыре в плане. Из остающихся четырех: два запланированы на сегодня, один рейс поставлен на 8 января, вызов из поселка Тикси будет обслужен сразу по улучшению погодных условий», — сообщает главный врач медучреждения Владимир Сотников .

Среди причин вызовов преобладают травмы, сердечно-сосудистые заболевания, обморожение, почечная недостаточность, сложные роды. 

Как отметили специалисты, в  новогоднюю ночь вызовов санитарной авиации по республике не поступало. 

Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
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