Служба медицины катастроф Якутии сообщает

Пациенты, в том числе с новой коронавирусной инфекцией, доставлены в Якутск из Ленского, Усть-Майского, Нюрбинского, Сунтарского и Оленекского районов.

«За период с 1 по 6 января в Республиканский центр медицины катастроф поступило 41 санзадание. Из них на 7 января выполнено 37 заданий, еще четыре в плане. Из остающихся четырех: два запланированы на сегодня, один рейс поставлен на 8 января, вызов из поселка Тикси будет обслужен сразу по улучшению погодных условий», — сообщает главный врач медучреждения Владимир Сотников .

Среди причин вызовов преобладают травмы, сердечно-сосудистые заболевания, обморожение, почечная недостаточность, сложные роды.

Как отметили специалисты, в новогоднюю ночь вызовов санитарной авиации по республике не поступало.