18.05.2022
16:40
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Якутск

Служба эксплуатации городского хозяйства о дыре в асфальте в центре Якутска

Провал на остановке «Крестьянский рынок» дорожными службами столицы оперативно осмотрен и огорожен. В ближайшее время образовавшаяся яма будет отсыпана, пояснили в МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» — сообщает телеграм-канал газеты и сетевого издания «Эхо столицы».

Фотофакт: В центре Якутска образовалась дыра в асфальте
Фото: https://t.me/exostolicy
Источник: https://t.me/exostolicy

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