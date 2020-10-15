Слушания проекта бюджета республики будут доступны в прямой трансляции

Государственное Собрание (Ил Тумэн) 19 октября 2020 года в 15:00 часов проводит публичные слушания проекта закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в формате «Открытого парламента».

Мероприятие состоится в формате видеоконференцсвязи и будет доступно в прямой трансляции на официальном сайте www.iltumen.ru, на ютуб-канале парламента, а также на портале ЯСИА.РУ.



Напоминаем, публичные слушания проекта государственного бюджета республики в формате «Открытый парламент» впервые были организованы на площадке АО РИИХ «Сахамедиа» 7 ноября 2019 года.



На публичных слушаниях планируется заслушать информацию министра экономики Республики Саха (Якутия) Майи Даниловой и министра финансов Республики Саха (Якутия) Валерия Жондорова.

Публичные слушания организует постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.