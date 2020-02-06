Слушайте в пятницу радиопередачу «Диалог с властью»

В пятницу, 7 февраля в радиоэфире НВК «Саха» «Тэтим» в 13 час. 05 мин. заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия) Гаврил АЛЕКСЕЕВ, региональный консультант Всемирного Банка Светлана КОЛОДЕЗНИКОВА, глава Бологурского наслега Амгинского улуса Степан КУЗЬМИН и глава Борогонского 2-го наслега Оймяконского улуса Никифор ПРОТОПОПОВ примут участие в передаче «Диалог с властью».

Участники передачи расскажут о всемирной программе поддержки местных инициатив, реализуемой в республике четвертый год. Главы муниципальных образований поделятся опытом работы по инициативному бюджетированию. Какие изменения внесены в условия проведения конкурса? Каких успехов добилась республика в реализации программы? Какова перспектива развития программы в 2020 году? Что является наиболее важным для жителей муниципальных образований? На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы радиослушатели смогут задать в ходе прямого эфира, позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 320066, 321166. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.