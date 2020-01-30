Слушайте в эту пятницу «Диалог с властью»

В пятницу, 31 января, в радиоэфире НВК «Саха» «Тэтим» в 13 час. 05 мин. министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Анатольевич ЕГОРОВ примет участие в передаче «Диалог с властью».

Владимир Егоров расскажет об основных направлениях работы по исполнению Указа Айсена НИКОЛАЕВА «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)».

Также министр ответит на ряд вопросов ведущего. Каковы сегодня потребности в дополнительных школьных местах, что ожидается от реализации национального проекта «Образование» в 2020 году? Что было сказано на традиционном январском совещании работников образования? Готовы ли образовательные учреждения обеспечить учеников начальных классов бесплатным горячим питанием с нового учебного года? Как сегодня идет запись в первые классы? На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы радиослушатели смогут задать в ходе прямого эфира, позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 320066, 321166. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.