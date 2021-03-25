Слушайте «Музыкальный салон»

Завтра, 26 марта, радиопрограмма «Музыкальный салон с Владимиром Индигирским» расскажет о творчестве двух певцов: Александра САМСОНОВА и Григория ЧЕРНЕЦОВА. Включайте, радио «Россия – Саха» на волне 104,9 и наслаждайтесь голосами любимых артистов.

Время выхода передачи: в 07.25 утра и 13. 25.