25.03.2021
17:45
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Культура

Слушайте «Музыкальный салон»

Завтра, 26 марта, радиопрограмма «Музыкальный салон с Владимиром Индигирским» расскажет о творчестве двух певцов: Александра САМСОНОВА и Григория ЧЕРНЕЦОВА. Включайте, радио «Россия – Саха» на волне 104,9 и наслаждайтесь голосами любимых артистов. 

Время выхода передачи: в 07.25 утра и 13. 25.

Источник: Выпуск ГТРК «Россия – Саха»
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