21.09.2022
20:29
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Происшествия

Случайный собутыльник украл заначку у жительницы Якутска

SakhaLife.ru.

В отдел полиции №1 Якутска обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что из её квартиры, расположенной в доме на улице Ильменская, неизвестным похищены 13 тысяч рублей.  В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлена личность подозреваемого в краже, которым оказался ранее судимый 39-летний мужчина, сообщает пресс-служба республиканского МВД. 

Полицейские выяснили, что в день происшествия заявительница распивала алкоголь с малознакомыми людьми у себя в квартире. Когда хозяйка дома отвлеклась, подозреваемый незаметно похитил деньги из шкафа. Все денежные средства злоумышленник потратил в ту же ночь на развлечения с друзьями.  

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МВД РФ по РС(Я)

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