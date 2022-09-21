Случайный собутыльник украл заначку у жительницы Якутска

В отдел полиции №1 Якутска обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что из её квартиры, расположенной в доме на улице Ильменская, неизвестным похищены 13 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлена личность подозреваемого в краже, которым оказался ранее судимый 39-летний мужчина, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Полицейские выяснили, что в день происшествия заявительница распивала алкоголь с малознакомыми людьми у себя в квартире. Когда хозяйка дома отвлеклась, подозреваемый незаметно похитил деньги из шкафа. Все денежные средства злоумышленник потратил в ту же ночь на развлечения с друзьями.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.