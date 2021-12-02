Случай на воде

Якутская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 30 мая 2021 года в вечернее время обвиняемый, не имея права на управление маломерными судами, на лодке «Казанка-5М» с двумя пассажирами на борту двигался по безымянной протоке реки «Алдан», расположенной в 45 км от села Булун Таттинского района Республики Саха (Якутия). Следуя на судне при ограниченной видимости (в темное время суток), не удостоверившись в том, что на пути следования отсутствуют какие-либо препятствия, при заходе в тальники прибавил скорость движения маломерного судна, в результате чего оно наткнулось на лиственницу. Из-за халатных действий обвиняемого пассажир моторной лодки ударился головой о лиственницу, выпирающую из воды, получив открытую черепно-мозговую травму, сопровождавшуюся многооскольчатым вдавленным переломом левой височной кости, с повреждением вещества височной доли головного мозга.

Предварительное расследование по уголовному делу проводилось Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.

В настоящее время уголовное дело направлено в Усть-Алданский районный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание до двух лет лишения свободы.