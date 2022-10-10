10.10.2022
14:18
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Общество

Случаев ошибочной мобилизации становится меньше

Постпредство Якутии по ДФО: Случаев ошибочной мобилизации становится меньше

С начала частичной мобилизации по поручению Главы Якутии Айсена Николаева Постоянным представительством республики по ДФО  ежедневно проводится сверка списков призванных якутян с командованием воинских частей Восточного военного округа.

Об этом сегодня сообщил Постоянный представитель РС(Я) по ДФО Ким Борисов.

«На данный момент количество возвращаемых из воинских частей Восточного военного округа в Приморском и Хабаровском краях в связи с ошибочной мобилизацией сокращается, сейчас речь идет о единичных случаях. Все в основном откомиссованы по медицинским показаниям и направлены для прохождения военно-врачебной комиссии по месту жительства», — сообщил Постпред Якутии.

«Уменьшение количества ошибочно мобилизованных  произошло в результате тесного взаимодействия различных ведомств республики с военными комиссариатами на территории региона и командованием Восточного военного округа. Постпредство Якутии по ДФО продолжает оказывать содействие доставке посылок с дополнительной экипировкой для военнослужащих, проходящих боевое слаживание в военных частях Приморского и Хабаровского краев», — отметил Ким Борисов.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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