«Случается учительское счастье из наших ученических побед»

Урок русского языка и литературы ведёт Людмила Константиновна Лукина.

Обсуждая старые школьные фотографии в социальных сетях, бывшие ученики Людмилы Константиновны Лукиной – учителя пригородной Кангаласской школы города Якутска – всплескивают эмоциями радости: «Ой, а это же моя любимая учительница!», «Да, наша дорогая Людмила Константиновна!» Память о прошлом тёплой волной накрывает виртуальных собеседников: хороший учитель – это ориентир уже на всю жизнь.

Отец Людмилы Константиновны из мегино-кангаласского якутского рода Лукиных, а мать – Нина Фёдоровна, которой сейчас 95 лет, приехала в Якутию в своё время из Воронежа. До прихода фашистов в город она девочкой наравне со всеми рыла окопы, а потом вынуждена была бежать в лесные дебри. После войны, получив специальность маркшейдера, она приехала в Якутск, и устроилась на работу в системе Министерства угольной промышленности.

Лукины Нина Фёдоровна и Константин Васильевич

Встретив Константина Васильевича Лукина, трудившегося в ту пору главным бухгалтером угольного разреза «Кангаласский», Нина Фёдоровна Кузнецова перебралась к нему в рабочий посёлок и стала работать главным маркшейдером предприятия. Будучи передовиком производства и квалифицированным инженером, Нина Фёдоровна Лукина стояла у истоков создания треста «Якутуголь».

Девятиклассницы Кангаласской школы с учителем (справа – Люда Лукина), 1970 год.

В развивающийся большими темпами угледобывающий посёлок Кангалассы в те годы люди приезжали семьями со всей страны. Двухэтажная деревянная школа, построенная комсомольцами в 1958 году, едва вмещала молодое поколение растущего рабочего посёлка – детей в классах по 40 с лишним человек да в две смены.

— Нашему поколению посчастливилось быть и октябрятами, и пионерами, и комсомольцами. Пионерские сборы, комсомольские собрания, субботники, Ленинские зачеты, «Зарница», походы, вечера – они учили нас жить в коллективе, учили патриотизму. Мы беззаветно любили родную школу, — вспоминает со светлой радостью годы учёбы в Кангаласской средней школе Людмила Константиновна.

В 1976 году она вернулась в родную школу – учителем русского языка и литературы. Ей сразу дали классное руководство в 5 классе и уроки в выпускных 8 и 10 классах.

— Было очень трудно, но я поняла, что это моё дело, моя профессия. Я учила детей и сама училась у них, набиралась опыта. Благодарна судьбе, что рядом со мной были Старкова Людмила Алексеевна и Лидия Васильевна Ладейщикова – мои наставники. Их терпеливое, мудрое отношение ко мне – молодому педагогу – не забуду никогда.

Людмила Константиновна Лукина хранит поздравительные открытки прошлых лет, поделки своих учеников, которые они сотворили собственными руками. А подарки в те годы было принято делать собственными руками. Один подарок запомнился ей особенно: на День учителя школьники преподнесли перевязанную ленточкой коробку из-под утюга, а в ней оказался… котёнок! Эта кошечка потом прожила у неё много-много лет.

Дочь Людмилы Константиновны Анна проживает сегодня в Шанхае – в самом космополитичном мегаполисе Китая. После нескольких лет изучения иностранных языков, она там вместе с мужем Антоном уже как три года, и занимается преподаванием.

Свыше сорока лет Людмила Константиновна Лукина преподаёт русский язык и литературу в Кангаласской средней школе. Видела она и расцвет родного угледобывающего посёлка, и его упадок. Помнит она сильных личностей, трудившихся на производстве, интересных людей, приезжавших из разных уголков огромной страны. Вспоминает Людмила Константиновна и своих учеников: нет, не припомнит она среди них космонавтов и олигархов – их судьбы сложились куда прозаичнее, как у героев русской литературы – с их непростыми вопросами и извечным поиском простого счастья в жизни.