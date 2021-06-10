Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Вилюйской группе районов
На особом контроле регионального управления МЧС России находится приближенный природный пожар у н.п. Хандыга на общей площади 210 га. Для защиты поселка задействованы 30 пожарных и спасателей ведомства. Проведены работы по тушению, окапывание ручным орудием и проводились работы по расширению минерализованной полосы. Население оповещено и проинформировано. Работы по тушению продолжаются.
Для снятия угрозы населенным пунктам Нюрбинского района от природных пожаров, продолжает работу самолет Бе-200 Хабаровского АСЦ МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления. За сутки на пожары выполнено 24 сброса и слито 170 тонн воды, также огнеборцами проведены работы по тушению отдельных очагов и дым точек у н.п. Маар.
По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 28 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения составляет 16 419 га. За сутки ликвидировано 6 природных пожара на площади 435 гектар.
На тушение природных пожаров привлекалось 1139 человек и 159 единиц техники. За сутки было задействовано 31 патрульно-контрольная группа, в количестве 51 человека, по результатам работы проинструктировано о мерах пожарной безопасности 97 человек, более 30ти гражданам пресечен доступ в лесные массивы и составлено 3 протокола об административном правонарушении.
Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано и исследовано 25 проб атмосферного воздуха на территории 6 районов.
«Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Вилюйской группе районов где зарегистрировано 6 крупных очагов, на общей площади с момента обнаружения 5 102 гектар, в том числе 2 пожара в 5ти километровой зоне в Нюрбинском районе. В случае ухудшения обстановки и для защиты населенных пунктов от лесных пожаров, в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 50 человек и 9 единиц техники», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).
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