30 лесных пожаров полыхают в Якутии

В Усть-Майском, Томпонском и Момском районах сохраняется высокий IV класс пожароопасности леса. В целях недопущения массового возникновения природных пожаров установлен «ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ». На территории Нерюнгринского района введен режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ в лесах муниципального характера.

В ежедневном режиме сотрудники органов Государственного пожарного надзора проводят мероприятия по надзору и профилактике природных пожаров. По результатам работы патрульно-контрольных групп, с начала сезона составлено 150 протоколов об административном правонарушении, вынесено 85 постановлений о назначении административного наказании, общая сумма штрафов по ст. 20.4 КоАП РФ составила более 160 тыс. рублей.

«На территории региона выставлено 40 постов, ограничивающий допуск населения в леса. За сутки отработало 10 патрульно-контрольных групп, в составе 36 человек и 10 единиц техники. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Алданском, Нерюнгринском, Булунском, Оленекском, Среднеколымском и Усть-Майском районах где зарегистрировано 22 очага, на общей площади с момента обнаружения 6 474 гектар. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов проводятся согласно Плана: оборудуются минерализованные полосы, противопожарные разрывы, уточняются естественные преграды, органами ОНД проводятся проверки населенных пунктов. Все населенные пункты прикрыты подразделениями пожарной охраны», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) действует 30 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 12 945 га, из них 2 869 га — лесная, 10 076 — нелесная. Площадь активного горения составляет 19,42 га. Из них: на обслуживаемой территории проводится тушение 7 природных пожаров на территории Верхоянского, Кобяйского, Ленского, Нерюнгринского и Усть-Майского районов; на землях иных категорий действует 3 пожара на территории Булунского и Усть-Янского районов и в зоне контроля действует 20 природных пожаров на территории 8 районов Якутии.

На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 199 человек и 19 единиц техники от Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Для авиаразведки и передислокации на природных пожарах привлекалось 14 воздушных судов от РСЧС. В рамках межведомственного маневрирования для тушения природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) проводится поэтапное увеличение группировки сил и средств. Всего привлечен 51 человек федерального резерва Якутского авиаотделение ФБУ «Авиалесоохрана», также на территорию республики из других регионов прибыло 140 человек для дальнейшего распределения по пожарам.