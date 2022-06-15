Слово «спецоперация» теперь имеет официальный перевод на якутский язык

Выражение «специальная военная операция» обрело научный перевод на якутский язык — сообщает телеграм-канал Объясняем.Республика Саха. «Правильным будет перевод «Анал байыаннай дьайыы» или «Анал байыаннай тэрээhин». Точнее использовать первый вариант перевода», — говорит кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела якутского языка Института гуманитарных исследований Евдокия Афанасьева. Те, кто желает использовать сокращенный вариант — спецоперация — могут использовать выражение «Анал дьайыы».

Фото: Объясняем.Республика Саха Источник: Объясняем.Республика Саха

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