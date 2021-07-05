Слово о педагоге Анне Барашковой

Анна Филипповна

БАРАШКОВА

(09.07.1947-18.06.2021)

18 июня 2021 г. Якутский сельскохозяйственный техникум понес тяжелую утрату – ушла из жизни наш ветеран, преподаватель общественных дисциплин, создательница и заведующая музея истории учебного заведения, Почетный работник среднего профессионального образования Якутии Анна Филипповна Барашкова.

Анна Филипповна родилась в Бахсытском наслеге Чурапчинского района.

После окончания Якутского культурно-просветительского училища в 1970 г. начала трудовую деятельность заведующей библиотекой в Жиганском районе. В 1980 г. окончила историко-филологический факультет Якутского госуниверситета.

В 1978 г. поступила на работу в Якутский сельскохозяйственный техникум заведующей интернатом, затем преподавателем истории, политэкономии, социологии, политологии и философии. Она активно участвовала в общественной работе, была членом профкома техникума. Как классный руководитель выпустила 4 группы. Студенты той поры помнят, какие прекрасные классные часы проводила Анна Филипповна – на высоком уровне, пронизанные духом патриотизма, любви к родине.

В 1988 году к 70-летию Якутского сельскохозяйственного техникума Анна Филипповна выступила инициатором создания музея техникума. Это был первый музей, посвященный истории учебного заведения среди ССУЗ города Якутска. В 1989 году по итогам зонального смотра музеев ССУЗ в городе Благовещенске, наш музей занял 2 место. Будучи преподавателем общественных дисциплин, она понимала важность диалога человека и истории, восприняла личное обязательство за сохранение уникальной истории одного из первых профессиональных учебных заведений Якутии, кузницы кадров сельского хозяйства республики. С огромной любовью, вниманием относилась Анна Филипповна к каждому историческому факту, собрала обширный материальный фонд – начиная от тетрадей первых обучающихся, ручного оборудования, которыми пользовались студенты первых лет техникума на производственной практике. При этом много усилий ею было вложено в работу в архивах республики по уточнению личностей первых преподавателей, первых студентов, лучших выпускников, внесших достойное развитие в народную экономику Якутии. Было собрано очень много материалов по организации учебного процесса, уникальных фотографий преподавателей и студентов. Собранные ею исторические материалы способствовали формированию знаний, умений и ценностных ориентаций, развитию профессиональной гордости, воспитания уважения к культуре и истории родного учебного заведения.

Анна Филипповна является также инициатором создания первого документального кинофильма по истории техникума, бережно хранимого в архиве учебного заведения.

С 1995 года Анна Филипповна возглавила предметно-цикловую комиссию общественных дисциплин. Как преподаватель государственной экзаменационной дисциплины политэкономии добивалась 100% успеваемости при качестве 70-80%. Ею написаны методические разработки по ключевым темам, изучаемых предметов для студентов очного и заочного обучения.

В 2003 году А.Ф. Барашковой присвоено звание «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации».

После ухода на заслуженный отдых, она всегда поддерживала связь с родным техникумом и с февраля 2008 года вернулась в техникум заведующей музеем.

В 2008 году – к 90-летию техникума на основе материалов музея была издана книга «Мы – хозяева земли». Авторы журналисты И.Д. Пантелеева, Н.В. Гусева в ходе работы постоянно советовались с Анной Филипповной, эффективное трио творческих, активных людей провело огромную работу по увековечиванию истории одного из старейших образовательных учреждений республики. В книгу были включены редкие, исторические фотографии из архива А.Ф. Барашковой.

К 65-летию победы в Великой Отечественной войне в 2010 году А.Ф. Барашкова составила вторую книгу о славной истории родного Якутского сельскохозяйственного техникума – «Останутся в памяти потомков». Книга состоит из 4-х глав: «Павшие на полях сражений», «Они вернулись с Победой», «Студенты сороковых», «Говорят «дети войны»».

В этой книге ею были собраны документы, воспоминания, стихи и письма фронтовиков – выпускников и работников ЯСХТ. Книга содержит эссе, написанные «детьми войны», студентами современности – сохраняя память о солдатах-победителях из ЯСХТ. До последних дней своей жизни Анна Филипповна уточняла фамилии, имена павших солдат, бывших студентов и выпускников техникума, поддерживала связь с их родственниками, работала в архиве. В прошлом году по ее инициативе были изготовлены портреты преподавателей и выпускников ЯСХТ – солдат, павших на полях сражений для «Бессмертного полка»…

А.Ф. Барашкова была инициатором создания эмблемы учебного заведения, при ее активном содействии народным поэтом Якутии Р.Д. Еромолаевым-Багатайским, выпускником техникума, написан Гимн техникума, установлено юбилейное сэргэ.

А.Ф. Барашкова инициировала и увековечивание памяти выпускника техникума, воина

Владимира Федоровича Калашникова, героически погибшего в Афганистане, при исполнении интернационального долга. По сей день в техникуме сохранен класс, где учился Володя Калашников, на современных студентов смотрит с гранитного постамента во дворе учебного заведения воин-интернационалист…

Многие исторические материалы, собранные и сохраненные Анной Филипповной, были использованы и в создании книги к 100-летию ЯСХТ «Век во благо села» – добротного, уникального издания.

Среди своих коллег и студентов Барашкова Анна Филипповна пользовалась большим уважением. За 40 лет педагогической деятельности Анна Филипповна Барашкова стала высококвалифицированным педагогом, мудрым наставником для многих – для молодых коллег и студентов.

…Коридоры, кабинеты техникума украшают познавательные, информационно насыщенные, памятные стенды, посвященные истории Якутского сельхозтехникума – изготовленные на основе работ Анны Филипповны. Анна Филипповна – яркая, творческая личность, создавшая золотой фонд техникума. Такой она и останется в памяти своих коллег, студентов всех поколений Якутского сельскохозяйственного техникума – бережной хранительницей славной, достойной истории Якутского сельскохозяйственного техникума. Мы всегда будем помнить Анну Филипповну, внесшую достойный вклад в сохранение истории учебного заведения.

Коллектив и ветераны ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»