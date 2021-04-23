Слово о коллеге архитекторе

26 марта 2021 г. исполнилось бы 82 года известному Российскому архитектору Холмогорову Юрию Ивановичу, одному из «аксакалов» архитектуры и градостроительства Якутии.

Юрий Иванович является одним из той плеяды архитекторов с высшим профессиональным образованием, которые стояли у истоков «якутской» школы архитектуры.

Профессионализм, системность мышления, основанный на аналитическом уме, помогли ему стать признанным специалистом в области градостроительной политики в Якутии.

Преданный до конца жизни своей профессии, Юрий Иванович воспитал молодых архитекторов и оставил после себя последователей, заслуженно пользовался большим авторитетом среди коллег не только в республике, но и далеко за ее пределами.

Окончив в 1963 году Московский архитектурный институт, Юрий Иванович посвятил себя изучению проблем северной архитектуры, профессиональных задач в области градостроительства и жилищно-гражданского строительства в Магаданской области и Якутии. В 70-е годы он стал одним из организаторов Якутского научно – конструкторского отдела ЛенЗНИИЭП и руководителем первых типовых проектов крупнопанельных жилых домов серии 1-464-ВМ, школ и детских учреждений для условий г. Якутска, научных работ в области типологии и микроклимата жилой застройки.

Под руководством Юрия Ивановича, в бытность его главным архитектором института ГТПИИ «Якутгражданпроект» в 1980-1998 гг., были разработаны и реализованы зональные типовые проекты жилых домов и блок-секций серии 112 для г. Якутска и серии 122 для г. Нерюнгри, генеральные планы г. Якутска, г. Нерюнгри, городов и поселков Республики, проекты жилых поселков вдоль трассы железной дороги «Беркакит-Томмот-Якутск».

С 1974 г., параллельно с архитектурной деятельностью, Юрий Иванович работал на кафедре архитектуры в инженерно-техническом факультете Якутского государственного университета, ныне Северо-восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, вел дисциплину «Проектирование в дизайне среды» в Якутском филиале Московского института современного искусства и в Арктическом государственном институте культуры и искусства. Не одно поколение выпускников этих учебных заведений слушало лекции Холмогорова Ю. И., в которых всегда было ощутимо его особенно трепетное отношение к архитектуре.

За многолетнюю и творческую работу в области архитектуры и градостроительства, Юрий Иванович был награжден Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР, многочисленными дипломами, нагрудным знаком «За большой личный вклад в развитие строительного комплекса РС(Я), медалью Союза архитекторов России «За преданность содружеству зодчих», медалью Российской Академии архитектуры и строительных наук.

Холмогоров Ю. И. на протяжении многих лет вел большую общественную работу: он являлся членом правления Союза архитекторов СССР, был председателем правления Якутской организации Союза архитекторов СССР, неоднократно выступал по телевидению и радио, активно участвовал в мероприятиях, проводимых Союзом архитекторов Якутии.

В 90-х в России все стали свидетелями коренного слома модели развития городов: от социалистической парадигмы они начали переходить к рыночной экономике. Переход этот характеризовался полным развалом страны, потерей ориентиров и веры у старшего поколения. Положение начало выправляться, а начале 2000-х годов.

В этих условиях, Юрий Иванович оказался как никогда востребован и был приглашен во вновь созданный институт ОАО РПИИ «Якутпроект», где и проработал с 2001 года. Можно сказать, что тут раскрылся его талант руководителя проекта – Главного архитектора проектов. Весь его жизненный и профессиональный опыт, личные качества принесли большой вклад в дело становления института на ноги. Это был поистине взлет градостроительной практики, были разработаны большое количество генеральных планов населенных пунктов и схем территориального планирования районов.

Это было время, когда Республика выделила большие средства именно на документы территориального планирования, вследствие чего ими начали заниматься все, кому не лень. И если для проектирования сарая требуется наличие сертификата СРО, то для проектирования такого масштабного документа как территориальное планирование, федеральное законодательство этого не предусматривает. Такое положение остаётся до сих пор.

В таком ракурсе, проекты, выполненные под руководством Юрия Ивановича в содружестве с молодыми коллегами, всегда отличала добросовестность, грамотность решений, форма подачи. До сих пор они считаются самыми востребованными, в отличие от тех проектов, которые были выполнены фирмами- однодневками.

Архитекторами не художники – мы работаем в постоянном контакте со строительными технологиями, со многими факторами, влияющими на жизнь проекта как отдельно взятого здания, так и проекта планировки села, поселка, города. Материалы, методики строительства, науки в области градостроительства все время развиваются, и архитекторы — как представители общественности в широком смысле этого слова – могут влиять и влияют на эти процессы.

Архитекторы порой любят пожаловаться: на бессонные ночи, на нерадивых заказчиков, на безответственных строителей, на постоянно меняющиеся нормативы, но большинство остаются верными ей до конца жизни. Во всем, в любой мелочи, попадающейся на глаза, они стараются искать архитектурное начало, всматриваться в материал, форму, освещение и так далее. Таким был и Юрий Иванович Холмогоров.

Светлая память об Юрии Ивановиче Холмогорове навсегда сохранится в памяти всех, кто его знал.

Коллеги из ОАО РПИИ «Якутпроект»