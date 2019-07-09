Слово о дорогом человеке

8 июля 2019 года в г. Якутске на 83-м году жизни оставила нас наша любимая сестра, мама, бабушка Роза Капитоновна ИВАНОВА. Все случилось неожиданно, как гром средь ясного неба. Тем тяжелее понять, принять сей печальный факт и примириться…

Роза Капитоновна родилась 17 декабря 1936 года в Кочайском наслеге Нюрбинского района в семье Капитона Семеновича и Ефросинии Николаевны Ивановых вторым ребенком. Окончив Нюрбинскую среднюю школу, поступила в Благовещенский медицинский институт, по окончании которого получила диплом врача-психиатра. Сегодня можно сказать, что основная часть нашей республиканской медицинской элиты имеют диплом этого прославленного института, знаменитого высокопрофессиональными научными кадрами и профессорско-преподавательским составом.

Свою трудовую деятельность Роза Капитоновна начала врачом-психиатром Нюрбинского писхоневрологического диспансера. Много лет работала по своей профессии в разных частях огромного тогда Советского Союза. В 1965 году Ошский областной психоневорологический диспансер Киргизии принял ее в свой огромный коллектив, где она была назначена заместителем главного врача по лечебной работе. Она пользовалась уважением и огромным авторитетом среди коллег-врачей и местного населения – киргизов. Они ценили в ней высокий профессионализм, врожденное чувство такта, дружелюбие и ровное уважительное отношение ко всем. Затем она была приглашена на работу в город Липецк, где также работала по своей профессии до переезда на родину. С большой теплотой Роза Капитоновна вспоминала руководство диспансера и коллектив врачей, с которыми позднее поддерживала дружеские и профессиональные связи. Наверное, именно годы работы в разных частях страны подковали ее как истинного патриота, интеллигента, врача, готового прийти по первому зову на помощь, как человека с широким кругозором и высокой культурой. Именно этими качествами она всегда отличалась здесь у себя на родине. По возвращении из центральной России министерство здравоохранения Якутии направило ее на работу в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, где она до 1984 года руководила отделением. Когда военно-врачебной комиссии МВД республики понадобился высокопрофессиональный эксперт по психиатрии, выбор пал на Розу Капитоновну. Поистине золотой самородок стал экспертом в этой строгой комиссии: многие из тех, кто в те годы проходил медкомиссию, помнят ее до сих пор. Более преданного своей профессии человека, более подготовленного профессионала трудно, наверное, найти, даже если судить просто по ее биографии.

Роза Капитоновна реализовалась полностью в Москве, куда она переехала жить, выйдя на пенсию. Она принимала активное участие в работе с ветеранами при нашем представительстве, уважала и ценила людей, с которыми общалась по общественной работе, была не только настоящим волонтером при социализации ветеранов, но и интересным собеседником и добрым другом.

С уходом Розы Капитоновны дочери Елена Юльевна и Ольга Юльевна, их семьи, обожаемые внуки Алексей, Павел, Илья, Полина понесли ничем и никем невосполнимую утрату, осиротев и потеряв в одночасье маму и бабушку…

Мы, родные, потеряли не только старшую сестру, но и лишились самого дорогого человека, к которому мы могли обратиться за советом и помощью, за поддержкой в трудные моменты жизни. Даже простое общение, совместное времяпрепровождение, дачные посиделки с ней доставляли нам всем большую радость и удовлетворение.

Нам всем не будет ее хватать… Ее добрых замечаний, четких комментариев по поводу тех или иных событий, рассказов про внуков, описаний впечатлений о путешествиях то по Европе, то по Кавказу, про московские «девичники», походы в театры или по местам боевой славы с якутянами… Этого всего у нас больше не будет, потому что она ушла от нас туда, откуда нет возврата, но с нами остается чувство огромной к ней благодарности и добрая вечная память.

Прощание с Розой Капитоновной Ивановой состоится 11 июля, в четверг, в 10 часов в траурном зале «Некрополь» (Сергеляхское шоссе, 5 км, 2/8).

Спи спокойно, дорогая. Пусть родная якутская земля примет тебя и будет пухом…