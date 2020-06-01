Слово — детским врачам

Земля спасенье обретет в твоем лице, педиатрия… Люди редко довольны системой охраны здоровья, но, говоря о детских врачах, многие называют их своими ангелами-спасителями. А пациенты у них, согласитесь, самые сложные, самые уязвимые и ранимые, поскольку зачастую не могут объяснить, что у них болит.

Вот что говорят о своей профессии и о своих коллегах врачи Детской инфекционной клинической больницы.

Ия Селляева, врач-оториноларинголог: Детские врачи отличаются от врачей, которые работают со взрослыми. Это люди, которые очень любят детей. Без этого в работе с детьми нельзя. В нашей больнице, я бы сказала, семейная атмосфера, теплая, мы все стараемся друг другу помочь, и это очень важно, поскольку основная часть нашей жизни проходит здесь. Работая в других коллективах, я не ощущала такой потребности людей так тесно общаться, делиться радостью и печалью. Работа у нас не из легких, и люди привыкли чувствовать плечо друг друга.

Ольга Степанова, врач-педиатр, реаниматолог: Мы разговариваем по-другому, общаемся по-другому, да и сами мы другие, более доброжелательнее, что ли…

Матрена Тогуллаева, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе: Наша больница стратегически необходима республике. Это даже не обсуждается. 96-98% всех детей в раннем возрасте болеет инфекционными болезнями. Ведущей проблемой по-прежнему остаются острые респираторные вирусные инфекции, на втором – кишечный спектр инфекций. Те врачи, что работали до меня, это настоящие патриоты, всю свою медицинскую жизнь они провели в этих стенах. Наше поколение 80-х были романтиками, они любят свою профессию. На этом и держится, наверное, ныне существующая медицина. Есть поколение, которое пришло за нами, на них базируется вся наша успешность. Это поколение, за которое можно быть спокойным. Есть и совсем молодые коллеги, начинающие свою практику врачи, наша надежда…

Татьяна Дмитриева, врач-педиатр, д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детской хирургии МИ СВФУ, консультант ДИКБ: Любая инфекционная больница – это больница скорой помощи, экстренная, неотложная помощь, поэтому у нее есть свои особенности, не каждый может здесь работать… Здесь нужен определенный склад характера: стрессоустойчивость, потому что работа медперсонала Детской инфекционной — это постоянный стресс. Работа в больнице очень активная, очень большое разнообразие, для врача здесь работать всегда было интересно, поэтому, когда врачи переходят в другую больницу, то часто приходят к мнению, что там работать скучно.

Максим Тимофеев, врач-анестезиолог-реаниматолог: С детьми проведение различных манипуляций сложнее, чем со взрослыми. Здесь более тонкие механизмы. Представьте, что поступил новорожденный, ему надо поставить катетер или что-то еще, а у него такая тонкая венка… мне нравится работать с детьми, это благодарная работа. Дети незащищенные, к работе с ними у меня сердце лежит, а с годами это чувствуешь острее.

Жанна Кожухова, врач-педиатр: Здесь надо быть стойким, нужно выдержать постоянный поток работы, нужны выдержка и терпение. В коллективе самое главное – доверять друг другу и быть уверенным в коллеге.

Варвара Суздалова, врач-инфекционист: В нашем отделениилечатся дети с острыми кишечными инфекциями. Болезнь, казалось бы, одна, но у каждого ребенка она протекает индивидуально и дети разные, и подход разный. И родители часто нуждаются в нашем участии и поддержке. Мои коллеги, все без исключения, хорошие, знающие, опытные врачи. Мы советуемся друг с другом, обмениваемся мнениями по поводу каждого своего пациента.

Нюргуяна Сон, врач-педиатр: Я уже со школы знала, что буду поступать в медицинский. После школы поступила в медицинское училище на акушерское отделение, два года работала в городском роддоме, потом поступила в Медицинский институт ЯГУ, а окончив его, пришла в Детскую городскую клиническую больницу. Наши врачи — высококвалифицированные специалисты, снискавшие глубокое уважение коллег и пациентов, преданные своему делу, самоотверженные, любящие детей.

Педиатрия идет в ногу со временем, улучшаются, хоть и не так быстро, как хотелось бы, условия, расширяются возможности диагностики и лечения. Но самое главное, что наше все под надежным крылом детских врачей, для которых главное – видеть здоровыми своих маленьких пациентов и их счастливых родителей.