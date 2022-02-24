24.02.2022
16:20
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Погода

Сломался второй рог Быка Холода!

Сегодня у Быка Холода отвалился второй рог. По якутским поверьям 24 февраля морозный период года заканчивается.

По народному календарю 21 марта – студеное дыхание Быка Холода теплеет.
22 мая – Новый год по старинному календарю народа саха. В это благодатное время проводится первый ысыах года. Полностью тают остатки рогов Быка, и он уплывает на Ледовитый океан отдыхать до следующей зимы.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Соцсети
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