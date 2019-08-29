Сливная станция Якутска принимает «фекалок» бесплатно

Якутский комитет государственного надзора Минэкологии Якутии извещает хозяйствующих субъектов, осуществляющих транспортные услуги, а также частных водителей ассенизационного транспорта о том, что с 1 июля прием сточных вод на Сливную станцию г. Якутска производится бесплатно.

Отметим, что до 1 июля прием сточных вод на Сливную станцию г. Якутска составлял 64,24 руб., за слив 10 кубовой емкости водитель платил 642,4 руб. В целях экономии недобросовестные водители допускали сброс загрязненных сточных вод на рельеф местности, канализационные колодцы и прочие неустановленные места. В результате этого происходило загрязнение почвы, водных объектов, засорение городской системы канализации. Сейчас прием сточных вод от «фекалок» стал бесплатный, вопрос экономии и слива сточных вод в неустановленных местах отпал.

Напомним, что за незаконный слив фекальных вод влечет за собой штрафные санкции. В настоящее время с изменением норм Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации размеры штрафов за данное нарушение значительно возросли и согласно ст. 8.2 КоАП РФ могут составлять до 400 тысяч рублей.