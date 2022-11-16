Слив воды из систем отопления может обернуться бедой

Несанкционированный слив воды из систем отопления является настоящим бедствием для теплоснабжающих компаний. Слив теплоносителя ведет к перерасходу топлива, воды, электроэнергии, а для добропорядочных потребителей оборачивается перерасходом за оплату услуг ЖКХ, потому что за это расплачиваются все жильцы дома.

Не только частные потребители, но и муниципальные организации зачастую занимаются незаконным разбором сетевой воды, что можно рассматривать как хищение продукта производства, где вода является рабочей жидкостью – теплоносителем, осуществляющем нагрев системы отопления.

Слив воды из систем отопления может обернуться не только финансовыми потерями, но и приводит к возникновению аварийной ситуации.

«Из-за несанкционированного разбора воды в сети происходит разбалансировка всей системы, то есть из-за слива воды нарушаются гидравлический и тепловой режимы, так как в системе циркулирует определенное количество воды», — пояснил начальник отдела эксплуатации оборудования и сетей АО «Теплоэнергосервис» Николай Давыдов. — Негативно сказывается слив теплоносителя и на техническом содержании теплообменного оборудования, восстановление которого выливается в огромные суммы».

АО «Теплоэнергосервис» регулярно проводит рейды с представителями администрации МО и сотрудниками МВД по незаконному подключению к системе теплоснабжения. Так в начале 2022 года в Алданском районе по факту выявленного бездоговорного потребления было заведено 2 уголовных дела, но после добровольного погашения потребителями начисленной задолженности дела были прекращены.

Начальник тепловой инспекции управления реализации АО «Теплоэнергосервис» Анжела Дубинина сообщила, что за 9 месяцев 2022 года инспекторы филиалов АО «Теплоэнергосервис» провели 76 рейдов по инвентаризации объектов потребителей на предмет бездоговорного потребления тепловой энергии и изменения объемов объектов теплоснабжения потребителей. В ходе проверок всего выявлено 43 объекта бездоговорного потребления тепловой энергии объемом 1076 Гкал, в связи с чем было выплачено 7,7 миллионов рублей в пользу АО «Теплоэнергосервис».