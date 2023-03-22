Слетать в Китай за те же деньги, как в Нюрбу?

В авиакомпании «Якутия» сообщили о возобновлении полётов в Китай. С 6 апреля будет выполняться рейс Якутск — Харбин и обратно.

Китай ранее закрывал границы из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, однако к началу 2023 года власти стали ослаблять ковидные ограничения, и в настоящий момент Китай возобновил выдачу виз.

Слетать в Китай — это как слетать в Нюрбу?, сообщает тгк КП-Якутия.