22.03.2023
21:07
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Путешествия & Отдых

Слетать в Китай за те же деньги, как в Нюрбу?

В авиакомпании «Якутия» сообщили о возобновлении полётов в Китай. С 6 апреля будет выполняться рейс Якутск — Харбин и обратно.

Китай ранее закрывал границы из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, однако к началу 2023 года власти стали ослаблять ковидные ограничения, и в настоящий момент Китай возобновил выдачу виз.

Слетать в Китай — это как слетать в Нюрбу?, сообщает тгк КП-Якутия.

Фото: пресс-служба АК Якутия
Источник: тгк КП-Якутия

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