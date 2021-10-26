Слет молодых специалистов «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

В этом году в «Таас-Юрях Нефтегазодобычу», которая входит нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», трудоустроились 15 выпускников ведущих вузов страны. Большинство вчерашних студентов выбрало для старта карьеры управление подготовки нефти, газа и поддержания пластового давления. Остальные решилипопробовать свои силы в геологии, экономике, охране труда и окружающей среды.

Предприятие заинтересовано не только в привлечении талантливых и целеустремленных работников, но и в их эффективной адаптации в офисах и на производстве. Поэтому ежегодно осенью для молодых специалистов предприятие проводят слет. В этом году его организовали в загородном парке-отеле: для начинающих специалистов провели мастер-классы, тренинги и посвящение в нефтяники.

— Вы стали частью одного из самых значимых активов «Роснефти» — компании «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» — обратились к участникам организаторы Слета. — Мы надеемся, что все знания, полученные во время учебы в высших учебных заведениях, вы примените здесь, покажите стремление и проявите самые достойные качества работников Общества.

В приоритете – привлечение на работу в «Таас-Юрях Нефтегазодобычу» местных кадров. Один из таких молодых специалистов — выпускник кафедры поисков и разведки нефти и газа РГУНиГ им. И.М Губкина Дмитрий Охлопков.

— Ссентября этого года работаю в отделе геолого-гидродинамического моделирования управления геологического сопровождения бурения скважин, — рассказывает молодой человек. — До учебы в вузе окончил физико-технический лицей в Якутске. Еще в восьмом классе принял решение связать свою профессию с нефтяной отраслью, которая, уверен, еще долго будет перспективной. И я целенаправленно шел к своей цели.На четвертом курсе понял, что в дальнейшем буду заниматься именно моделированием.Конечно, в будущем мечтаю о карьерном росте, а сейчас самое главное – как можно лучше освоить профессию и проявить себя.

Среди новоиспеченных молодых специалистов есть и те, которые уже проходили производственную практику на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении.

— На Слете познакомился с другими молодыми специалистами, что само по себе очень ценно, — отметил один из участников мероприятия Сергей Степура, который работает на Среднеботуобинском НГКМ трубопроводчиком линейным в цехе эксплуатации и ремонта трубопроводов. – Мы все в эти два дня почувствовали себя причастными к большой команде и получилибольшой заряд энергии. Родилсяже я в городе Покровске Хангаласского района Якутии. Закончил СВФУ им. М.К.Аммосова по специальности горный инженер — буровик. На четвертом курсе проходил летнюю практику на месторождение и остался очень доволен – меня буквально захватил процесс производства. Уже во время практикия решил, что должен трудиться именно в ТЮНГД, потому что здесь созданы отличные условия для работы. На месторождении налажен быт – нефтяники живут в благоустроенном вахтовом жилом поселке, где, кроме общежитий, есть уютная столовая, физкультурно-оздоровительный комплекс и даже бассейн с сауной!

Слет молодых специалистов стал для участников настоящим праздником. Впереди у ребят много возможностей для самореализации, развития и комфортной работы: участие в научно-технических конференциях различного уровня, в спортивной и общественной жизни предприятия, обучение по развитию компетенций молодых специалистов.

Сегодня в «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» трудятся 50 молодых специалистов – участников системы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие». Все они зарекомендовали себя талантливыми и ответственными профессионалами.