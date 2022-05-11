11.05.2022
14:44
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Общество

Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне

Выходные пройдут с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России

Новая рабочая неделя будет сокращенной и продлится с 11 по 13 мая. Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне с 11 по 13 число в связи с празднованием Дня России 12 июня, следует из производственного календаря на 2022 год — сообщает ТАСС.

Как сообщали в Роструде, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Кроме того, работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ТАСС

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