09.01.2023
14:48
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Общество

Следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале

Выходные дни будут с 23 по 26 февраля.

Сегодня в России первый рабочий день 2023 года после новогодних каникул. Следующие длинные выходные ожидаются в феврале.

В феврале отмечаем День защитника Отечества. В честь праздника россияне будут отдыхать четыре дня — с 23 по 26 февраля. На 24 февраля перенесли выходной с 1 января, так как в этом году 1 января выпало на воскресенье.

Международный женский день в 2023 году выпадает на среду. Никаких переносов выходных на март не предусмотрено, поэтому праздничный выходной продлится всего один день – непосредственно 8 марта.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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