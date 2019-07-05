Следуй за мечтой вместе с Anex Tour!

ВПЕРВЫЕ в Якутске! 5,6 и 7 июля долгожданное открытие первого уполномоченного агентства крупнейшего туроператора Anex Tour!

Один из самых надежных российских туроператоров уже более 25 лет успешно работает на рынке туристических услуг. Мы предлагаем отдых за границей и по России на любой вкус и бюджет, а также:

-Выгодные условия кредита от банков партнеров

-Беспроцентную рассрочку на туры по раннему бронированию

-Российский, надежный и зарекомендовавший себя бренд

-Профессиональные менеджеры с огромным опытом заграничных поездок

-Система лояльности для постоянных клиентов, а также для пенсионеров и многодетных семей

-Оповещение о горящих и выгодных предложениях.

В честь открытия только 5,6 и 7 июля вас ждут специальные призы и подарки, а также скидки всем купившим в эти дни турпутевки !

Ждем Вас по адресу: ул. Кирова 18, блок В, офис 106

Звонок: 42-54-95

Whats App: +79644209394, +79142720130

Instagram: anex_tour_ykt