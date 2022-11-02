Следствие выяснило, куда исчезли 36 миллионов

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» в отношении троих членов организованной группы.

В июне прошлого года был вынесен приговор в отношении жительницы Верхоянского района Якутии, обвиняемой по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». В ходе следствия было установлено, что 48-летняя женщина, занимая должность менеджера банка, похитила более 36 миллионов рублей. Выяснилось, что на совершение преступления она пошла ради быстрого заработка с помощью онлайн-инвестиций, предлагаемых дистанционными мошенниками.

По данным обстоятельствам было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, оперативное сопровождение которого осуществляло Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из других регионов и Управления уголовного розыска МВД республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны трое граждан в возрасте от 24 до 34 лет, которые принимали непосредственное участие в организации преступной деятельности и выполняющие функции аккумулирования похищенных денежных средств и их отправку организаторам лже-брокерских компаний, предлагающим быстрый онлайн-заработок посредством интернет-сайтов с регистрацией на иностранных хостинг-сервисах.

Проведение следственных мероприятий завершено. Уголовное дело будет направлено в суд.