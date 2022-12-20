Следствие в отношении добровольца-чиновника будет вестись в особом порядке

Строительство Онкоцентра в Якутске

Судебное следствие в отношении бывшего начальника производственно-технического отдела по городским объектам ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» Георгия Малышева будет проходить в особом порядке, сообщает тгк @yakutsk_vecherniy. Ему предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». «Надеюсь, все это закончится в январе, и я смогу добраться до своих пацанов», — кратко сообщил обвиняемый. Известно, что Георгия Малышева под конвоем вернули из воинской части Улан-Удэ, куда он поехал добровольцем. Своей вины Малышев не признает, утверждая, что «все решения насчёт оплаты принимало руководство»

По версии следствия, в мае 2020 года между ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» и одним из обществ с ограниченной ответственностью в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» подписан государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком (2-я очередь)». Сумма контракта составила более 679 млн рублей. Впоследствии обвиняемый, достоверно зная, что по объекту в соответствии с проектно-сметной документацией подрядчиком не приобретены пассажирские лифты и подъемники для инвалидов, подписал содержащие недостоверные сведения акты о приемке выполненных работ и направил их для оплаты. Подрядчику на основании данных документов перечислены денежные средства в сумме более 81,6 млн рублей за фактически не приобретенное оборудование в составе пассажирских лифтов и подъемников для инвалидов, сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии