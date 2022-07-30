Следствие по делу о гибели якутской журналистки затянулось — СМИ

15 сентября прошлого года трагически на 41-м году жизни оборвалась жизнь журналистки Татьяны Васильевой (Симаковой), сообщает тгк Якутск вечерний. Таня увлекалась велоспортом, и в тот роковой вечер она выехала на велопрогулку. На регулируемом перекрестке улиц Семена Данилова и Жорницкого водитель манипулятора «Исузу» сбил ее насмерть. Для родных, друзей и коллег ее смерть оказалась шоком. Фотографии с места ДТП облетели социальные сети. Личность Тани была установлена не сразу, а спустя несколько часов. У погибшей остались две несовершеннолетние дочери. Скоро год, как Тани нет в живых, но расследование уголовного дела не завершено, сменилось несколько следователей.

Анна, родная сестра, сообщила ЯВ: — Этот год без Тани был крайне тяжелым для всех нас. Расследование уголовного дела затянулось, сменилось несколько следователей. Вновь назначена автотехническая экспертиза, но, когда она завершится, не знаем. Мы надеялись, что суд вот-вот начнется, но всё как-то идет со скрипом, очень долго.

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